AirDrop d’Apple est fort utile pour facilement et rapidement partager des fichiers avec des appareils à proximité, comme des iPhone ou des Mac. WhatsApp prépare son propre système qui fonctionnera sur iOS et Android.

La dernière bêta en date de l’application WhatsApp disponible sur TestFlight comprend une nouvelle fonction qui a pour nom « Partage à proximité ». Comme le nom le suggère, elle permet de partager des documents, photos, vidéos et autres avec des personnes qui sont autour de vous, le tout avec un chiffrement de bout en bout.

Avec l’application Android, il est possible de détecter les appareils à proximité puis établir une connexion afin d’envoyer ou recevoir un fichier. Avec iOS, ce sera différent à cause des limitations d’Apple. Comme le montre WABetaInfo, il faudra scanner un QR Code pour que la connexion puisse se faire. Mais l’avantage du système de WhatsApp par rapport à AirDrop d’Apple est que ça fonctionnera entre les appareils iOS et Android.

La fonction du partage à proximité de WhatsApp en est pour le moment à ses débuts. La messagerie ne dit pas encore quand la version finale sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Il pourrait très bien s’agir d’une question de semaines comme une question de mois. Il faudra surveiller les futures mises à jour de l’application.

WhatsApp est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.