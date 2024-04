Les applications WhatsApp et Threads, qui appartiennent à Meta, ont disparu de l’App Store chinois. Apple a supprimé les deux apps à la demande de la Chine.

Un porte-parole d’Apple a fait la déclaration suivante au Wall Street Journal :

Nous sommes tenus de respecter les lois en vigueur dans les pays où nous opérons, même si nous ne sommes pas d’accord avec elles. L’administration chinoise du cyberespace a ordonné le retrait de ces applications de la vitrine chinoise en raison de ses préoccupations en matière de sécurité nationale. Ces applications restent disponibles au téléchargement sur toutes les autres vitrines où elles apparaissent.

La Chine bloque depuis longtemps les applications et les entreprises technologiques américaines, notamment Facebook et Instagram qui appartiennent également à Meta. WhatsApp, l’un des services de messagerie les plus populaires au monde, et Threads n’étaient pas très utilisés en Chine, qui dispose d’un système élaboré pour bloquer les applications et les sites étrangers à l’intérieur de ses frontières, connu sous le nom de Great Firewall. En Chine, WhatsApp est éclipsé par WeChat, le service de messagerie qui est ultra populaire sur place.

Ce n’est en tout cas pas la première fois qu’Apple cède aux requêtes de la Chine pour faire supprimer des applications de l’App Store. Il y a déjà eu des affaires pour les VPN, un média et un réseau social.

En tout cas, ce retrait intervient au moment où les États-Unis envisagent sérieusement d’interdire TikTok, une application détenue par le groupe chinois ByteDance. La Chine semble vouloir répondre aux Américains en limitant l’accès à deux de leurs applications.