Apple avance au niveau du développement de son premier iPhone pliable, mais il faudrait attendre 2026 pour la sortie selon The Information. D’autres détails sont dévoilés.

L’iPhone pliable serait à clapet, à l’instar des Galaxy Z Flip de Samsung. On retrouverait donc un grand écran sur la longueur plutôt que sur la largeur, avec cet écran qui serait protégé une fois le téléphone plié. Apple a contacté plusieurs fournisseurs en Asie pour créer des composants à destination de ce modèle pliable.

Rien n’indique si l’extérieur de l’iPhone pliable sera également doté d’un écran, comme cela a été prédit précédemment. Il a également été rapporté précédemment qu’Apple testerait son design pliable avec un iPad mini.

De plus, Apple a récemment décidé d’attribuer un nom de code à son iPhone pliable : V68. Cela signifie que l’idée a dépassé le stade conceptuel et qu’elle est désormais un produit officiel en cours de développement avec les fournisseurs. Mais comme dit précédemment, il va falloir être patient et attendre au moins deux ans pour le découvrir.

Mais pourquoi un tel délai alors que Samsung propose ses Galaxy Z Flip depuis plusieurs années maintenant ? L’objectif d’Apple est de ne pas voir la pliure au niveau de l’écran. C’est une tâche qui est loin d’être simple et Apple aurait justement rencontré quelques problèmes pour y arriver.