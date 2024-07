Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de Bad Monkey, sa série avec Vince Vaughn au casting. Elle fera ses débuts le 14 août sur la plateforme de streaming.

Bad Monkey raconte l’histoire d’Andrew Yancy (Vince Vaughn), qui a été renvoyé de la police de Miami et qui est maintenant inspecteur sanitaire dans les Keys. Mais après être tombé sur une affaire qui commence par un bras humain repêché par des touristes, il se rend compte que s’il peut prouver un meurtre, il sera réintégré. Il lui suffit de se débarrasser d’une foule d’énergumènes floridiens et d’un méchant singe.

Le casting comprend Vince Vaughn, L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet, Jodie Turner-Smith, John Ortiz, Zach Braff et Charlotte Lawrence.

Bad Monkey aura le droit à 10 épisodes sur Apple TV+. Les deux premiers seront diffusés le 14 août. La plateforme proposera ensuite un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 9 octobre.

À noter que le titre anglais est simplement Bad Monkey, mais le titre français sera… Carl Hiaasen’s Bad Monkey. C’est en référence au fait que la série se repose sur le livre de Carl Hiaasen sorti en 2013. On peut toutefois s’étonner que le titre français le précise et non le titre anglais.