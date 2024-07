Apple TV+ propose la bande-annonce de Cowboy Cartel, son nouveau docusérie qui se concentre sur Los Zetas, un important cartel au Mexique qui compte environ 100 000 membres.

Cowboy Cartel raconte l’histoire d’un héros improbable, Scott Lawson, un agent débutant du FBI originaire de la campagne du Tennessee, dont l’enquête a permis de faire tomber les frères Treviño, les chefs de Los Zetas, l’un des cartels les plus puissants du Mexique. Alors que les frères Treviño terrorisaient des milliers de personnes dans leur quête de pouvoir, d’argent et d’influence, Scott Lawson a risqué sa vie sur une intuition : suivre les transactions de chevaux de course de leur frère aux États-Unis, infiltrer le cartel mortel et découvrir leurs opérations de blanchiment d’argent à l’échelle internationale.

Le docusérie présente des interviews inédites de l’agent du FBI Scott Lawson, qui a révélé l’affaire, de l’agent de l’IRS Steve Pennington, des officiers de police d’Irving Steve Junker, Brian Schutt et Kim Williams, du procureur adjoint Doug Gardner, de la journaliste du New York Times Ginger Thompson, et de Joe Tone, l’auteur de Bones : Brothers, Horses, Cartels, and the Borderland Dream.

Cowboy Cartel débutera le 2 août en streaming sur Apple TV+. Le nombre exact d’épisodes n’est pas encore dévoilé. De même, il n’est pas précisé si tous les épisodes seront disponibles d’un coup ou s’il y aura un nouvel épisode chaque semaine.