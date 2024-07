Apple s’est joint à d’autres géants de la technologie (OpenAI, Amazon, Google, Meta et Microsoft, pour ne citer qu’eux) afin d’accepter un vaste ensemble de règles de sécurité pour l’IA établies par l’administration Biden. Ces mesures de protection marquent la première étape vers la surveillance du développement de la technologie de l’IA par le gouvernement américain. La coopération d’Apple intervient juste avant le lancement cet automne des fonctionnalités Apple Intelligence avec iOS 18. Bien qu’elles ne soient pas encore disponibles en version bêta, certaines fonctionnalités seront accessibles aux utilisateurs d’ici la fin de l’année, une refonte de Siri étant prévue pour le printemps 2025.

Apple Intelligence prendra en charge des appareils tels que l’iPhone 15 Pro, Pro Max et tous les modèles d’iPhone 16 lancés cet automne, ainsi que les Mac et iPads équipés de puces Apple Silicon. Les directives de la Maison Blanche sur l’IA, bien que non exécutoires au plan légal, encouragent les entreprises à tester les systèmes d’IA afin de détecter tout comportement discriminatoire et déminer par avance tout souci relatif à la sécurité nationale. Les entreprises signataires s’engagent aussi à partager leurs avancées avec le gouvernement et le milieu universitaire.