Apple Intelligence, l’IA d’Apple, peut générer des images via Image Playground, un outil permettant la création facile de graphismes (plutôt que de passer par des prompts). Disponible dès 2024 pour Freeform, Messages et Keynote (entre autres), Image Playground sera fortement encadré par tout un tas de filtres empêchant la génération d’images NSFW, photoréalistes, ou de contenus protégés par le droit d’auteur. Ces images seront aussi « marquées » comme étant créées artificiellement, un marquage placé dans les données EXIF (métadonnées de l’image). « Apple Image Playground » sera ainsi inscrit à l’endroit où sont généralement indiqués le nom et la marque de l’appareil photo (sur les EXIF des photographies).

Image Playground semble aussi pas mal immunisé contre la génération d’images qui pourraient enfreindre le droit d’auteur, et ce pour ses trois styles de génération, Animation, Illustration et Sketch. Le style Animation se rapproche des dessins animés Pixar sans possibilité de variations au delà, ce qui signifie que Midjourney peut dormir sur ses deux oreilles. L’outil de génération lui-même (à choix multiples) n’autorise pas les « dérapages » et encadre drastiquement ce qu’il est possible de produire via l’IA. On apprend aussi que pour l’entraînement du logiciel d’IA pour le style Illustration, l’entreprise s’est servie de l’image d’une personne dans le style « Corporate Memphis » (abstrait). L’objectif d’Apple était donc dès la création de cette IA d’empêcher la génération de personnages ou de lieux photoréalistes qui puissent tromper l’utilisateur.

Comme si ces « filtres » ne suffisaient pas, Image Playground permettra aussi de signaler les contenus inappropriés (il ne devrait pas y en avoir beaucoup à moins que des petits malins parviennent à contourner les contraintes mises en place). Un environnement « safe » et très sage donc… trop peut-être ?