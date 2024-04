Apple a passé un accord avec la banque d’images Shutterstock afin d’entrainer ses modèles d’intelligence artificielle avec les millions de contenus disponibles. C’est une étape importante, puisque les utilisateurs retrouveront beaucoup d’IA avec iOS 18.

Selon Reuters, Apple a signé avec Shutterstock à la fin de 2022, soit peu de temps après le lancement de ChatGPT pour le public. La banque d’images a également noué des accords avec Amazon, Google et Meta. Le montant varie entre 25 et 50 millions de dollars selon les sociétés. Apple a donc fait un versement dans cette fourchette, mais la somme exacte n’est pas dévoilée.

Cette annonce fait suite à des négociations antérieures entre Apple et divers médias pour l’entrainement de grands modèles de langage (LLM) à l’aide de leurs articles. Condé Nast (Vogue, Wired, Ars Technica, GQ, etc), IAC et NBC font partie des noms de médias qui ont été en pourparlers avec Apple au sujet de l’octroi de licences pour leur contenu.

Plusieurs acteurs sont déjà présents sur le marché de l’IA, dont OpenAI (ChatGPT), Microsoft (Copilot) ou encore Google (Bard). Beaucoup de personnes attendent de voir ce qu’Apple va proposer. L’annonce aura lieu le 10 juin lors de la WWDC 2024 avec la présentation d’iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.

Le grand défi pour Apple dans l’utilisation des technologies d’IA est de maintenir ses normes en matière de protection de la vie privée des utilisateurs, un problème dont les autres grandes entreprises technologiques ne se préoccupent pas forcément.