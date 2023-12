Apple discute avec plusieurs médias pour qu’ils l’autorisent à utiliser leurs articles et autres contenus afin d’entraîner son intelligence artificielle générative, selon le New York Times.

Un entraînement pour l’IA d’Apple

Apple discute notamment avec Condé Nast, un groupe américain regroupant les médias Vogue, Wired, Vanity Fair, Ars Technica, Glamour, The New Yorker, GQ et plus encore. Il y a également des négociations avec IAC, le propriétaire de People, The Spruce, Serious Eats, Martha Stewart Living, Real Simple, Entertainment Weekly et Better Homes & Gardens. Un autre groupe est NBC News, à savoir le département de l’information de la chaîne américaine NBC.

Les accords proposés, d’une valeur d’au moins 50 millions de dollars, permettraient à Apple d’exploiter sous licence des archives d’articles de presse. Mais certains éditeurs se sont montrés mitigés face à l’offre. Les conditions du fabricant sont annoncées comme étant « trop larges » et Apple reste vague sur la manière dont il appliquera l’IA générative aux actualités.

Il y a également le cas de médias qui sont optimistes et apprécient l’idée qu’Apple les approche en amont, plutôt qu’entraîner son IA sans leur demander la permission.

À quoi va servir cette IA ? Plusieurs fuites indiquent qu’Apple va l’incorporer dans iOS 18, probablement pour améliorer Siri qui en a bien besoin. Il faudrait s’attendre plus ou moins à un équivalent de ChatGPT.

Le New York Times indique par ailleurs que les dirigeants d’Apple ont débattu de la manière d’obtenir les données nécessaires aux produits d’IA générative. La société n’a pas voulu s’approvisionner en informations sur Internet en raison de l’importance qu’elle accorde à la protection de la vie privée, et les accords conclus avec les éditeurs de presse constituent une alternative.