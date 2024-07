Apple TV+ a profité de sa présence au Comic-Con de San Diego pour annoncer la date de sortie de la saison 2 de sa série Silo. Elle débutera le 15 novembre sur la plateforme de streaming.

Basée sur la trilogie Wool de Hugh Howey, Silo raconte l’histoire des 10 000 derniers habitants de la planète, dont la maison, située à un kilomètre de profondeur, les protège du monde extérieur, toxique et mortel. Cependant, personne ne sait quand ni pourquoi le silo a été construit et ceux qui tentent de le découvrir s’exposent à des conséquences fatales. Rebecca Ferguson incarne Juliette, une ingénieure qui cherche des réponses au meurtre d’un être cher et tombe sur un mystère bien plus profond qu’elle n’aurait pu l’imaginer, l’amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité, elle, le fera.

Outre Rebecca Ferguson, le casting comprend Common, Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie et Iain Glen. Aussi, Steve Zahn s’ajoute au casting pour la nouvelle saison.

“In the event of a failed cleaning, prepare for war.” — The Order Silo Season 2 arrives November 15 on Apple TV+ #JulietteLives #Silo pic.twitter.com/uDqxqAM5ve — Apple TV (@AppleTV) July 27, 2024

La saison 2 de Silo sur Apple TV+ comprendra 10 épisodes. Le premier sera diffusé le 15 novembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 17 janvier 2025.