Apple propose aujourd’hui des mises à jour pour les anciens iPhone, iPad et Mac qui ne peuvent pas installer les versions récentes. Sur iPhone et iPad, on retrouve iOS 15.8.3 (build 19H386) et iOS 16.7.9 (build 20H348). Sur Mac, il s’agit de macOS 12.7.6 (build 21H1320) et macOS 13.6.8 (build 22G820).

Mises à jour sur iPhone et iPad avec iOS 15.8.3 et iOS 16.7.9

Sans surprise, iOS 15.8.3 ne comprend pas de nouveauté. Cette version propose des améliorations diverses et variées selon Apple. Elle ne corrige pas de failles de sécurité.

De son côté, iOS 16.7.9 vient là encore proposer des améliorations diverses et variées. Mais ça ne s’arrête pas là, puisqu’elle vient boucher 28 failles de sécurité. Cela touche CoreGraphics, CoreMedia, ImageIO, le noyau (kernel), NetworkExtension, le stockage de photos, la sécurité, Raccourcis, Siri, VoiceOver et WebKit (moteur de rendu de Siri). Aucune des failles n’a déjà été exploitée par des hackers, ce qui est une bonne chose.

Pour mettre à jour vers iOS 15.8.3 ou iOS 16.7.9, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Ce sera disponible si votre appareil n’est pas éligible à iOS 17.

Et sur Mac avec macOS 12.7.6 et macOS 13.6.8

Du côté du Mac, l’histoire se répète. macOS Monterey 12.7.6 propose diverses améliorations et surtout du mieux pour la sécurité. La mise à jour bouche 47 failles de sécurité. Pour macOS Ventura 13.6.8, on monte d’un cran avec 51 failles de sécurité bouchées.

Dans le cas de macOS Monterey 12.7.6, Apple dit qu’une faille (CVE-2024-23296) a déjà été exploitée par des hackers. Elle concerne RTKit. Un attaquant disposant de capacités arbitraires de lecture et d’écriture dans le noyau peut être en mesure de contourner les protections de la mémoire du noyau. Un problème de corruption de la mémoire a été résolu et la validation améliorée.

Pour mettre à jour votre Mac, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Il est conseillé d’installer les nouvelles versions pour profiter d’une meilleure sécurité.