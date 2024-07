Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a réagi à la fonction Localiser d’Apple qui permet de connaître l’emplacement d’un iPhone, Mac ou autre produit qui a été volé ou perdu. Pour lui, c’est « une technologie de surveillance très effrayante ».

C’est sur X (ex-Twitter) que le patron d’Epic Games a posté son avis en réponse à un article sur le fait que Localiser d’Apple n’est pas disponible en Corée du Sud. Il déclare :

La réaction de Tim Sweeney peut surprendre, étant donné que Localiser d’Apple a rempli sa mission ici : donner la localisation du Mac volé. Les appareils Apple restent liés au compte de l’utilisateur s’ils ne sont pas retirés, une fonction censée contrecarrer le vol.

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?!

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2024