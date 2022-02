Apple a décidé de prendre la parole et d’opérer à des changements concernant les AirTags et l’espionnage. Le fabricant veut limiter cette pratique où des personnes utilisent l’accessoire pour pister d’autres personnes à leur insu. Il y a eu de plus en plus d’affaires ces dernières semaines.

Tout un travail avec les forces de l’ordre

« L’AirTag a été conçu pour aider les gens à savoir où se trouvent leurs effets personnels, et non pour pister les personnes ou les biens d’autrui. Nous condamnons avec la plus grande fermeté tout usage malveillant de nos produits », indique Apple. Le groupe assure avoir « pris très au sérieux » l’histoire du pistage lors de la conception du traqueur d’objets. Cette pratique est « un problème sociétal » selon ses dires.

« C’est aussi pourquoi nous avons innové en créant le tout premier système d’alerte proactif en cas de pistage. Nous espérons que cette innovation démarrera une tendance au sein de l’industrie et incitera d’autres acteurs à intégrer ce genre d’alertes proactives dans leurs produits », poursuit Apple. Il reconnaît que des utilisateurs peuvent parfois recevoir des alertes de pistage pour des motifs bénins. Mais comme on dit : mieux vaut prévenir que guérir.

Des changements pour limiter le pistage avec l’AirTag

C’est là qu’interviennent les changements pour les AirTags afin de limiter le pistage. Apple dit avoir travaillé avec les forces de l’ordre pour trouver des solutions. Voici les nouvelles mesures :

Nouvelles alertes en matière de confidentialité pendant la configuration de l’AirTag : suite à une prochaine mise à jour logicielle, pendant la configuration initiale de chaque AirTag, un message indiquera clairement que l’AirTag est destiné à tracer les biens de l’utilisateur et de lui seul, que l’utilisation de l’AirTag pour pister des personnes sans leur consentement est un crime dans de nombreux pays, que l’AirTag est conçu pour être détecté par les victimes, et que les forces de l’ordre peuvent exiger les informations permettant d’identifier le propriétaire de l’AirTag.

D’autres modifications pour l’avenir

Apple a également à l’étude une série de mises à jour qui sortiront dans le courant de l’année, notamment :

Localisation de précision : en cas d’alerte de pistage, elle permettra à l’utilisateur de repérer avec précision l’AirTag inconnu. L’iPhone 11, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 indiqueront à quelle distance et dans quelle direction se trouve un AirTag inconnu à portée. À mesure que l’utilisateur de l’iPhone se déplacera, cette fonction agrégera des données de l’appareil photo, d’ARKit, de l’accéléromètre et du gyroscope, et le guidera jusqu’à l’AirTag à l’aide de signaux sonores, haptiques et visuels.

en cas d’alerte de pistage, elle permettra à l’utilisateur de repérer avec précision l’AirTag inconnu. L’iPhone 11, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 indiqueront à quelle distance et dans quelle direction se trouve un AirTag inconnu à portée. À mesure que l’utilisateur de l’iPhone se déplacera, cette fonction agrégera des données de l’appareil photo, d’ARKit, de l’accéléromètre et du gyroscope, et le guidera jusqu’à l’AirTag à l’aide de signaux sonores, haptiques et visuels. Alerte visuelle et sonore : quand l’AirTag émettra automatiquement un son pour alerter de sa présence et que l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch indiquera qu’il se déplace, une alerte s’affichera sur l’appareil de manière à pouvoir agir en conséquence. Il pourra s’agir d’un son ou de la localisation de précision, si disponible. Cette fonction sera utile si le son de l’AirTag est étouffé donc difficilement audible ou si le haut-parleur a été trafiqué.

quand l’AirTag émettra automatiquement un son pour alerter de sa présence et que l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch indiquera qu’il se déplace, une alerte s’affichera sur l’appareil de manière à pouvoir agir en conséquence. Il pourra s’agir d’un son ou de la localisation de précision, si disponible. Cette fonction sera utile si le son de l’AirTag est étouffé donc difficilement audible ou si le haut-parleur a été trafiqué. Ajustement de la logique d’alerte de pistage : notre système d’alerte de pistage utilise une logique sophistiquée pour déterminer la façon d’avertir les utilisateurs. Nous prévoyons de le mettre à jour pour prévenir les utilisateurs plus tôt qu’un AirTag ou accessoire du réseau Localiser inconnu les suit.

notre système d’alerte de pistage utilise une logique sophistiquée pour déterminer la façon d’avertir les utilisateurs. Nous prévoyons de le mettre à jour pour prévenir les utilisateurs plus tôt qu’un AirTag ou accessoire du réseau Localiser inconnu les suit. Modulation de la tonalité de l’AirTag : actuellement, les utilisateurs iOS recevant une alerte de pistage peuvent faire émettre un son à l’AirTag inconnu pour le repérer. Nous allons moduler la tonalité pour augmenter le volume et faciliter son repérage.

« Quand nous concevons nos produits, nous réfléchissons à l’expérience utilisateur, mais aussi à la sécurité et au respect de la vie privée. Toutes les équipes Apple chargées du matériel, des logiciels et des services s’engagent à tenir compte des retours des utilisateurs et à innover pour renforcer la protection contre le pistage », conclut Apple.

Rien pour Android… pour l’instant

On soulignera au passage que les changements pour les AirTags afin de limiter l’espionnage concerne pour l’instant les utilisateurs Apple. Il n’y a rien concernant les utilisateurs Android. Mais on peut imaginer qu’Apple ne va pas les oublier. Après tout, la société propose une application Android justement en lien avec les AirTags.