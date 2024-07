Les utilisateurs de la version bêta de macOS 15.1 tournant sur un disque externe ont eu la mauvaise surprise de constater qu’ils ne pouvaient pas activer les fonctionnalités Apple Intelligence. Bien que l’option pour activer ces fonctionnalités d’IA soit présente dans la bêta,, le système ne parvient pas à terminer le téléchargement et l’installation des modèles linguistiques nécessaires. Le site 9to5Mac a découvert une alerte dans la version bêta de Xcode indiquant que la fonctionnalité de prédiction de code n’est pas disponible lorsqu’on démarre le système depuis un disque externe, et il semble que cette restriction s’applique en fait à toutes les fonctionnalités Apple Intelligence.

On ne sait pas encore si cette limitation est temporaire ou si Apple restreindra définitivement les capacités d’IA aux disques internes, ce qui pose tout de même un inconvénient majeur pour les testeurs de bêta qui préfèrent utiliser des disques externes lors leurs tests. Cette restriction pourrait être une mesure visant à garantir la confidentialité des utilisateurs, mais cela reste une supposition.

Pour rappel, Apple Intelligence, incluse dans les dernières mises à jour de la version bêta d’iOS 18.1 et macOS 15.1, offre de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, telles que la reformulation de texte, le résumé des messages et des e-mails, ainsi que des capacités améliorées pour Siri, mais celles-ci ne sont disponibles que sur les appareils plus récents comme les Mac et iPad dotés de puce M1 ou ultérieure, ainsi que les modèles iPhone 15 Pro (et ultérieurs).