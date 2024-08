Les récents produits de Samsung ont pris de l’inspiration chez Apple, avec la Galaxy Watch Ultra qui ressemble beaucoup à l’Apple Watch Ultra et les Galaxy Buds 3/3 Pro qui sont presque une copie des AirPods. Il se trouve que cette copie dérange la direction de Samsung.

Galaxy Watch Ultra à gauche, Apple Watch Ultra à droite

Selon le média coréen Aju News, Jay Y. Lee, le président de Samsung, a récemment ordonné à la division mobile de Samsung de réévaluer ses projets et a pris des mesures strictes à l’encontre de certains cadres, dont le président de la division, TM Roh. Le président a pris les mesures après la sortie des Galaxy Buds 3 et de la Galaxy Watch Ultra. Et si on en croit les indiscrétions du jour, l’ambiance est assez mauvaise en interne.

Cette copie du design avait déjà été remarquée par les internautes avec les fuites parues quelques jours avant l’officialisation de Samsung. Ça continue aujourd’hui, avec plusieurs visiteurs dans les boutiques de Samsung en Corée du Sud qui n’hésitent pas à faire remarquer qu’il s’agit de clones des produits Apple. Ça agace tout particulièrement la direction de l’entreprise. À cela s’ajoute le fait que Samsung a connu des problèmes avec ses écouteurs, indiquant aux acheteurs qu’ils peuvent avoir un échange ou un remboursement.

Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro

Galaxy Buds 3 Pro

Ces développements pourraient forcer la division mobile de Samsung à réévaluer ses choix récents et à faire mieux avec ses prochains produits. Cependant, nous devrons probablement attendre un peu pour voir comment les choses se déroulent, car le prochain lancement majeur de la gamme Galaxy n’aura lieu que dans quelques mois.