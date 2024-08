Le Japon est considéré comme un pays à la pointe de la technologie, une réputation méritée et qui pourtant ne trouvait pas beaucoup d’écho dans la version tokyoïte de Plans. Jusqu’ici en effet, Plans ne proposait pas l’affichage des transports en temps réel pour la capitale du Japon, un oubli qui vient tout juste d’être réparé. Les utilisateurs japonais de Plans peuvent désormais obtenir des informations en direct sur plus de 20 lignes de chemins de fer, de bus et de tramway, et ce dans l’ensemble de la zone métropolitaine de Tokyo. Les horaires des différents transports publics sont affichés et mis à jour en fonction des événements de la journée. Apple précise que Plans affiche aussi les retards voire les suspensions de certains trains/bus/trams (chose quasi impossible au Japon où la ponctualité est reine).

Les données en temps réel de Plans sont fournies par JR East, Tokyo Metro et d’autres agences via l’ODPT (Open Data Public Transportation Council). Pour rappel, l’affichage en temps réel des horaires des transports parisiens date du mois de mai 2024.