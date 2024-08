On est un peu en retard (la série a démarré le 31 juillet dernier), mais la qualité de cette production nous oblige a en dire un mot. Las Azules est une série résolument féministe et tournée en langue espagnole (seuls les sous-titres sont disponibles), qui situe son action en 1977 et s’inspire de faits réels. La série raconte l’histoire (en partie vraie donc) de quatre femmes qui défient les normes ultraconservatrices de l’époque en rejoignant la première force de police féminine du Mexique, avant de découvrir que leur embauche n’est qu’un coup de pub destiné à détourner l’attention des médias d’un tueur en série particulièrement sadique. Alors que le nombre de cadavres augmente, María, dont la détermination à attraper le tueur devient une obsession, Gabina, dont le père est un policier renommé, Ángeles, une brillante analyste d’empreintes digitales, et Valentina, une jeune rebelle, démarrent alors une enquête secrète afin de capturer le tueur et ainsi prouver qu’elles valent beaucoup mieux que de simples faire-valoir.



Le casting comprend Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez, Amorita Rasgado, ainsi que Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappán et Horacio García Rojas. Les 3 premiers épisodes de la série sont disponibles sur Apple TV+, et si votre serviteur peut se permettre d’émettre un avis, nous vous conseillons vraiment de lui donner une chance. C’est drôle et caustique (sans tomber dans la caricature) et les actrices principales sont impeccables dans leurs rôles respectifs.