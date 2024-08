Le régulateur brésilien a demandé à Apple d’ajouter une option pour verrouiller l’application Mail avec Face ID ou Touch ID, dans le but de rendre les appareils plus sécurisés et de prévenir l’accès aux e-mails pour les victimes de vol de données. La demande du Ministère brésilien de la Justice et de la Sécurité publique met en lumière la nécessité d’une protection accrue, car les malandrins piocheraient dans les boites mails pour récupérer les mots de passe des applications bancaires et des réseaux sociaux. Bien qu’Apple propose une API permettant aux développeurs d’ajouter des verrous biométriques, l’application Mail elle-même n’utilise pas cette fonctionnalité, laissant les utilisateurs vulnérables.

iOS 18, dont la sortie est prévue cet automne, pourrait cependant répondre aux préoccupations du régulateur. Apple a en effet introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de placer n’importe quelle application dans un dossier protégé, dossier nécessitant Face ID ou Touch ID pour y accéder. On ne sait pas encore évidemment si cette nouvelle fonctionnalité répondra pleinement aux attentes du régulateur brésilien. On rappellera aussi qu’Apple a introduit la protection des appareils volés dans iOS 17.3 en ajoutant davantage de couches de sécurité, notamment en exigeant une authentification biométrique pour accéder aux mots de passe stockés dans l’appareil.