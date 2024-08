Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Firefox : Apple Plans sur le Web est désormais compatible avec le navigateur de Mozilla. Il fallait jusqu’à présent utiliser Safari, Chrome, Microsoft Edge ou un autre navigateur basé sur Chromium.

Jusqu’à présent, le simple fait de se rendre sur Apple Plans sur le Web avec Firefox affichait un message d’erreur. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne.

Apple Plans sur le Web est arrivé en juillet. Il s’agissait d’une version bêta et c’est toujours le cas aujourd’hui, rien ne bouge à ce niveau. De même, la seule langue disponible pour le moment est l’anglais.

Apple explique qu’il est possible d’obtenir des itinéraires à pied et en voiture ; de trouver des lieux d’intérêt et des informations pratiques comme leurs horaires d’ouverture ainsi que des photos, des évaluations et des commentaires ; de réaliser des actions comme commander un repas directement depuis les fiches de Plans ; et de consulter des guides pour découvrir des endroits où dîner, faire du shopping et visiter, partout dans le monde. D’autres fonctionnalités, notamment Vue à 360°, seront disponibles dans les mois à venir.

Pour accéder à Apple Plans depuis le Web et profiter des fonctionnalités, il suffit de se rendre à l’adresse beta.maps.apple.com.