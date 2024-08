Apple Intelligence va faire ses débuts sur iPhone et iPad avec iOS 18.1 et sur Mac avec macOS Sequoia 15.1. L’usage de l’intelligence artificielle sera gratuit, mais une version payante est attendue et devrait arriver dans quelques années selon Mark Gurman de Bloomberg.

Il y a quelques jours, des analystes ont indiqué qu’Apple Intelligence pourrait avoir le droit à un abonnement payant de 20$/mois. L’idée est qu’Apple fasse payer les utilisateurs pour qu’ils profitent de 100% des fonctionnalités de son IA. Ce serait similaire à ce que propose aujourd’hui OpenAI avec ChatGPT dans sa formule gratuite et l’abonnement payant ChatGPT Plus pour avoir accès à toutes les fonctionnalités.

Gurman est d’accord sur le fait qu’Apple va très certainement mettre en place un abonnement payant, mais il indique que cela ne devrait pas être avant 2027 au plus tôt. La raison est qu’Apple est en retard par rapport aux entreprises tech au niveau de l’IA et que ce n’est pas vraiment le moment pour mettre en place une formule payante, à peine Apple Intelligence disponible. Les utilisateurs doivent d’abord se faire une idée avec l’offre gratuite.

Officiellement, Apple ne communique rien sur un éventuel abonnement de sa part. La seule mention publique concernant une formule payante touche ChatGPT. Ceux avec un iPhone ou iPad sous iOS 18 ou un Mac avec macOS Sequoia pourront s’abonner à ChatGPT Plus afin de mieux profiter de l’intégration de l’IA. Mais ce sera optionnel.