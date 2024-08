Au départ, Apple Intelligence est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Mac. Mais faudra-t-il un abonnement payant pour débloquer l’ensemble des fonctionnalités ? Certains analystes qui ont discuté avec CNBC pensent que ce sera bien le cas à l’avenir.

Vers un abonnement payant pour Apple Intelligence ?

Neil Shah, analyste du cabinet Counterpoint Research, estime qu’Apple pourrait proposer ces fonctionnalités dans le cadre d’un abonnement Apple One modifié. Selon lui, le prix pourrait être de 10 ou 20 dollars par mois afin de débloquer tout le potentiel de l’intelligence artificielle d’Apple. « Les logiciels et les services sont plus lucratifs pour Apple, qui peut les répercuter sur le modèle d’abonnement Apple One », dit l’analyste.

À date, Apple One coûte 19,95€/mois et propose iCloud+ avec 50 Go de stockage, Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade.

« Apple est l’un des rares fabricants d’appareils connectés à avoir réussi à monétiser les services à valeur ajoutée qu’il propose », explique pour sa part Ben Wood, directeur de recherche chez CCS Insight. « En conséquence, il a créé un précédent auprès de ses utilisateurs, à savoir qu’ils doivent payer pour des services plus haut de gamme. Sur cette base, il n’est pas exclu qu’Apple choisisse de faire payer des fonctions plus avancées dans le cadre de son offre Apple Intelligence ». Selon cet analyste, Apple pourrait bien être tenté de lancer un abonnement Apple One supplémentaire.

Pour la période de mars à juin, Apple a révélé avoir eu un chiffre d’affaires de 24,21 milliards de dollars juste pour les services. Cela représente une hausse de 14,14% sur un an. Les analystes estiment que le fait de faire de ses propres fonctions d’IA une source de revenus pour les services pourrait permettre à Apple de compenser le rythme plus lent des mises à niveau matérielles et de répercuter sur les clients le coût élevé de son investissement dans l’IA.