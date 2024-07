Les investissements d‘Apple dans l’IA continuent de doper l’optimisme des analystes. La société d’investissement Piper Sandler estime que l’engouement autour de l’IA d’Apple est justifié et anticipe un retour à la croissance de l’iPhone en Chine. Les analystes de Wedbush prévoient également un cycle de mise à niveau significatif pour l’iPhone 16, une analyse que soutient également avec un peu plus de prudence Matt Farrell de Piper Sandler. Étant donné que l’action Apple (AAPL) a déjà augmenté de plus de 30 % depuis avril 2024, Piper Sandler maintient une note « Neutre » sur l’action… tout en augmentant l’objectif de prix de 190 à 225 dollars pour AAPL.

Piper Sandler reste toutefois prudent concernant la possibilité d’un super cycle de mise à niveau, notant que bien que ce soit possible, plusieurs éléments ne penchent pas forcément vers cette évolution du marché. Les analystes mettent également en avant un risque croissant d’inflation mondiale qui pourrait potentiellement ralentir les dépenses des consommateurs et donc affecter la demande pour les produits « Apple Intelligence », et ce malgré une demande à priori plus élevée pour la prochaine gamme iPhone 16. Enfin concernant le marché chinois, Piper Sandler observe une augmentation de 40 % des expéditions de smartphones d’une année sur l’autre, un changement assez radical après un début d’année particulièrement morose pour Apple en Chine.