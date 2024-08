Apple propose au téléchargement la troisième bêta (build 7A5266c) du firmware pour les AirPods Pro 2. Elle débarque un mois après la précédente.

Lors de la WWDC 2024, Apple a mis en avant quelques fonctionnalités pour les AirPods Pro 2 qui s’appuieront sur iOS 18, dont une fonction en lien avec le hochement de la tête. Grâce aux hochements de la tête, les utilisateurs peuvent contrôler Siri sur les AirPods Pro. Si vous recevez un appel téléphonique par exemple, vous pouvez faire un hochement de la tête pour accepter de répondre. À l’inverse, vous pouvez tourner votre tête de la gauche vers la droite pour décliner. Les interactions avec Siri peuvent être utilisées pour répondre aux messages entrants, aux appels et aux notifications.

Apple ajoute également l’isolation vocale aux AirPods Pro pour réduire les bruits de fond et faciliter l’écoute, ainsi qu’une nouvelle fonction d’audio spatial personnalisé spécifique aux jeux. Les développeurs de jeux pourront intégrer l’audio spatial dans leurs jeux pour une expérience audio plus immersive.

Apple a fait savoir que les fonctionnalités seront disponibles plus tard cette année pour l’ensemble des utilisateurs. Il faudra attendre la mise à jour en version stable. iOS 18 devant arriver en septembre, on peut se douter que le firmware pour les AirPods Pro 2 arrivera plus ou moins au même moment.