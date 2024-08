C’est très inhabituel : la Competition Commission of India (ou CCI), le régulateur indien qui enquête actuellement sur les pratiques possiblement abusives d’Apple sur le marché des app stores et via son système d’exploitation iOS, vient de battre le rappel de ses propres rapports d’enquête. Dans une ordonnance confidentielle datée du 7 août, le régulateur demande aux entreprises concurrentes d’Apple (et souvent à l’origine des deux enquêtes antitrust) que lui soient retournés les rapports d’enquête sur Apple : « Il est impératif que de telles informations restent confidentielles, garantissant qu’aucune divulgation non autorisée ne se produise », a déclaré la CCI dans une ordonnance de quatre pages.

De fait, au tout début de la procédure antitrust, Apple s’était plaint auprès de la CCI du risque que des « informations commerciales sensibles et confidentielles » soient divulguées à ses concurrents directs, et que ces documents devaient être « rappelés et retirés ». On ne connait pas la nature des données confidentielles concernées par ce rappel, mais la procédure est à ce point rare que l’on est en droit de se demander si le régulateur indien n’a pas été un peu vite en besogne. La révision des rapports d’enquêtes devrait en tout cas retarder de plusieurs mois supplémentaires les conclusions de la CCI.