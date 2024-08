L’Apple Card est une nouvelle fois reconnue par J.D. Power comme étant celle qui propose la meilleure satisfaction client parmi les cartes de crédit cobrandées sans cotisation annuelle. Cela fait quatre années de suite que la carte d’Apple obtient la première place.

L’étude J.D. Power U.S. Credit Card Satisfaction mesure la satisfaction globale des clients sur la base des performances réalisées dans différentes catégories, notamment la gestion des comptes, le service à la clientèle et l’expérience de l’ouverture d’un nouveau compte.

Apple profite de l’occasion pour mettre en avant les éléments suivants avec sa carte :

Lancée en 2019, l’Apple Card a été conçue en gardant à l’esprit la santé financière des utilisateurs. L’Apple Card ne comporte absolument aucuns frais et est conçue pour offrir aux utilisateurs un moyen facile et sécurisé de suivre leurs achats et de gérer leurs dépenses à partir de l’application Carte tout en recevant jusqu’à 3% de Daily Cash sur chaque achat. Avec le mode famille de l’Apple Card, les utilisateurs peuvent également partager un compte Apple Card avec toute personne ajoutée à leur groupe de partage familial. Les utilisateurs peuvent également ouvrir un compte d’épargne par le biais de l’Apple Card et choisir d’y déposer automatiquement leur Daily Cash, ce qui leur permet d’obtenir encore plus de valeur de leur Daily Cash. Le compte d’épargne est sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis, et permet également aux utilisateurs de transférer des fonds supplémentaires à partir d’un compte bancaire lié pour faire fructifier davantage leur épargne.