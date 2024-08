Apple met le paquet pour le développement de son propre modem 5G pour les futurs modèles d’iPhones, avec l’espoir qu’un tel composant pourrait apparaître pour la première fois dans l’iPhone 17 (dès l’an prochain donc). Ce projet de modem « maison », supervisé par Johny Srouji et ses équipes, intègre la stratégie plus globale d’Apple visant à concevoir des composants clés en interne, à l’instar de ce qui s’est passé pour les processeurs de l’iPhone puis du Mac. Malgré un investissement massif en ressources, incluant des milliards de dollars et des milliers d’ingénieurs, des sources proches du dossier indiquent que les avantages immédiats de ce modem « design by Apple » pourraient ne pas être perceptibles pour les utilisateurs tant les modems existants de Qualcomm sont déjà avancés et fiables.

Au delà des performances, le choix d’un modem maison découle d’un désir de contrôler davantage l’ensemble de la chaine technologique, sans oublier de probables économies d’échelle (et ce malgré la redevance sur les brevets versée à Qualcomm). Le déploiement du modem d’Apple devrait être progressif, sachant que le développement du composant a connu de nombreuses difficultés liées aux performances et à la surchauffe. À long terme, Apple envisage d’intégrer le modem avec d’autres technologies sans fil, ce qui pourrait à terme améliorer la fiabilité des appareils et l’autonomie de la batterie, tout en offrant de nouvelles possibilités de conception. Mais ça, ce n’est pas pour tout de suite (ni même sans doute pour 2025).