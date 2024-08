Les vols des AirPods Max se multiplient en ce moment, avec les voleurs qui n’hésitent pas à arracher le casque d’Apple directement sur la tête des porteurs, et ce dans la rue. Ils utilisent un scooter pour rapidement partir.

Inside Edition a consacré un reportage à ce sujet, mettant notamment en avant des femmes qui ont vu leurs AirPods Max être volés alors qu’elles le portaient dans la rue.

Si vous portez ces gros casques volumineux lorsque vous êtes en public, ces femmes ont un sérieux avertissement. Elles portaient toutes des [AirPods Max] quand elles disent que des malfaiteurs se sont glissés derrière elles et les ont arrachés de leur tête […] Toutes ces jeunes femmes ont été la cible de criminels qui s’en prenaient à leurs écouteurs coûteux. « Ces deux types sont arrivés derrière moi en scooter, m’ont percutée et me l’ont arraché. Apparemment, cela se produit de plus en plus souvent », a déclaré l’une des victimes.

Cette affaire a notamment lieu aux États-Unis et plus particulièrement à New York. Il y a aussi des cas en Angleterre. Pour le coup, la police de Londres adopte une approche stricte du problème, en utilisant des voitures pour faire tomber les voleurs de leurs scooters.