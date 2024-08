Après l’application, place à Apple Podcasts directement depuis le Web. Apple annonce que son service est maintenant plus facilement accessible pour écouter les différents épisodes. Il est possible de l’utiliser sur différents navigateurs, dont Safari, Google Chrome, Firefox et Microsoft Edge.

Apple Podcasts sur le Web propose trois sections. La première a pour nom Accueil et vous permet de vous connecter avec votre identifiant Apple. Vous pourrez ainsi retrouver vos différents abonnements et écouter les programmes que vous souhaitez.

Il y a ensuite la section Explorer qui, comme le nom l’indique, permet d’explorer les différents podcasts qui sont disponibles à l’écoute. Il y a plusieurs sous-sections :

Nouveautés

Rendez-vous à Paris

Plus à découvrir

Nos podcasts coups de cœur

Nos épisodes coups de cœur,

Vous découvrez les podcasts ?

5 podcasts de fiction à re(découvrir)

10 podcasts populaires par catégorie

Vous avez également une barre de recherche qui permet de trouver un contenu spécifique. Vous pouvez chercher un programme, un épisode et plus encore.

Enfin, la troisième et dernière section a pour nom Classements. On retrouve les classements des émissions et des épisodes les plus populaires sur la plateforme.

Vous pouvez accéder dès maintenant à Apple Podcasts sur le Web depuis l’adresse podcasts.apple.com. Cela intervient quelque temps après le lancement d’Apple Plans sur le Web. Il y a également d’autres services qui sont disponibles directement depuis un navigateur, dont Apple Music (music.apple.com) et Apple TV+ (tv.apple.com). Cela fait un moment maintenant pour ces deux-là.