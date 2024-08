Après la fuite d’il y a quelques semaines, les journalistes du très sérieux CNBC confirment l’info : Apple fabriquera bien pour la première fois cette année ses modèles d’iPhone Pro et Pro Max en Inde, marquant ainsi une étape importante pour l’entreprise et le secteur manufacturier indien dans son ensemble. Foxconn Technology Group, un partenaire clé de la supply chain de l’iPhone, commencera à assembler ces appareils haut de gamme dans les semaines suivant leur lancement mondial cet automne. Des dizaines de milliers d’ouvriers sont déjà en phase de formation pour la production de ces modèles dans l’usine Foxconn située à Tamil Nadu (région du sud de l’Inde).

Cette évolution de la supply chain s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple visant à diversifier sa production au-delà de la Chine, principalement en raison des tensions géopolitiques entre Pékin et Washington. La production d’iPhones en Inde a considérablement augmenté ces dernières années : 14 milliards de dollars d’iPhones ont été assemblés dans le pays au cours de l’exercice fiscal se terminant en mars 2024, ce qui représente 14 % de la production mondiale d’Apple. D’autres partenaires d’Apple en Inde, tels que Pegatron et Tata Group, pourraient également commencer à produire prochainement les modèles Pro, ce qui renforcera d’autant le rôle de l’Inde dans la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple.