Apple profite de la période estivale pour proposer 3 mois gratuits à son service de streaming Apple Music. L’offre est disponible jusqu’au 23 septembre, mais n’est malheureusement pas disponible pour tout le monde.

Voici ce qu’indique Apple :

Activez l’offre sur iPhone, iPad ou Mac et accédez à l’un des plus grands catalogues de musique au monde, le tout sans aucune publicité. Profitez de la meilleure qualité audio, de l’audio spatial immersif et de contenus exclusifs.

Il n’y a aucun engagement, vous pouvez résilier à tout moment.