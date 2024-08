Les Beats Solo Buds arrivent comme une confirmation : Beats dispose d’une solide gamme d’accessoires audio (Beats Studio Buds, Beats Studio Buds Plus, Beats Fit Pro sans oublier l’enceinte connectée ) dont la qualité s’est nettement affinée depuis le rachat d’Apple. Pour cette nouvelle génération d’intras sans fil, Beats propose des écouteurs qui sur le papier ont de très solides qualités… mais aussi quelques manques presque incompréhensibles au vu de la concurrence actuelle. Facilité et confort extrême d’utilisation, autonomie impressionnante, rendu sonore maitrisé, les promesses sont nombreuses, mais qu’en est-il à l’usage ?

Un modèle de mise en route

Les Beats Solo Buds se présentent dans un emballage minimaliste et dans leur coque-chargeur (modèle gris en test, mais les coloris Noir, Mauve et Rouge sont aussi disponibles). A l’ouverture du petit boitier, c’est une première grosse satisfaction puisqu’après un signal sonore, les Beats Solo Buds s’appairent directement à notre iPhone ! Une seconde de mise en route (sachant que la batterie des Solo Buds est pré-remplie à l’achat), c’est du jamais vu de notre côté. Cet apairage canon se paye d’une contrainte : les Beats Solo Buds n’ont pas d’app dédiée mais sont directement intégrés à l’interface d’iOS, dans les paramètres, juste sous le nom d’identifiant du propriétaire de l’iPhone (ou du Mac, Apple TV, iPad). Cette sous-section dédiée ne propose pas grand chose : le contrôle du volume sur les écouteurs (par pression), Couper et Réactiver le son (une ou deux pressions), Raccrocher (une ou deux pressions, selon le choix précédent), le Micro (via l’écouteur de gauche ou de droite), Afficher dans Localiser et Accessibilité.

L’essentiel donc… sauf si l’on considère que l’absence d’un égaliseur est un point gênant (et malheureusement ici, cela va être le cas…). Concernant le confort au niveau du port, rien à dire de particulier, les écouteurs se calent facilement au creux de l’oreille et tiennent bien en place sans générer de douleurs sur la durée. Beats fournit avec l’accessoire 4 embouts différents (du S au XL) permettant de bien adapter le Solo Buds à nos petites esgourdes.

Des basses OK, des aigus trop métalliques

Passons au son. Une chose est constante chez Beats…et c’est justement la constante des réglages sonores de leurs derniers appareils. On retrouve donc ici comme sur l’enceinte Beats, des basses vraiment profondes (et parfois un peu trop envahissantes), des médiums précis qui ont parfois tendance à trop envelopper la scène sonore (une certaine rondeur dans le rendu) et à contrario des aigus qui gagnent plus en dureté métallique qu’en précision lorsque l’on monte le volume (ce qui peut être vraiment désagréable sur de longues sessions d’écoute). Rien d’éliminatoire au vu du positionnement tarifaire du produit, mais l’absence d’un égaliseur se fait tout de même ressentir, ne serait-ce que pour mieux équilibrer les médiums et adoucir les aigus. Dommage. C’est aussi du classique concernant les types de genre musicaux : les Solo Buds sont à privilégier sur de la pop/rap, et restent beaucoup moins à l’aise sur le classique (mais les voix sont bien rendues dans les Opéras par exemple), les musiques de films avec une grosse orchestration ou le Jazz. Attention, ce n’est jamais de la bouillie sonore (ou presque), mais les casques/écouteurs Beats restent des accessoires audio mieux taillés pour certains genres musicaux que pour d’autres. Sur les vidéos YouTube ou d’autres supports média, la latence est très faible.

Une autonomie impressionnante

Avec 18 heures entre chaque charge, les Beats Solo Buds sont des écouteurs très autonomes, et il vaut mieux puisque le boitier ne sert qu’à recharger les écouteurs et ne dispose pas de sa propre batterie. Il n’y aura donc pas de « jus » supplémentaire en déplacement par exemple…Le boitier fournit l’énergie via son port USB-C et fait l’impasse sur la charge par induction, ce qui permet au moins de gagner en compacité.

Les points qui fâchent

Passons à ce qui fâche le plus (même pour un produit d’entrée de gamme), soit l’absence de réduction de bruit active (ANC). Alors certes, les Solo Buds ont un design d’intras ce qui permet d’isoler correctement lorsque le volume est assez fort, mais ne comptez pas converser avec en mode main libre dans un environnement bruyant tant le système de réduction de bruit passive mis en place par Apple se montre défaillant sur ce point. En outre, les Solo Buds ne bénéficient d’aucune certification pour la protection contre l’eau ou la poussière.

Conclusion

En conclusion, les Beats Solo Buds sont des écouteurs globalement convaincants et très autonomes, mais qui ne manquent pas de quelques vraies lacunes. Au vu du positionnement tarifaire de cet accessoire audio, cela reste un produit largement recommandable, mais il ne faudra pas en attendre plus pour des intras d’entrée de gamme. Le gros point fort reste incontestablement l’extrême facilité de mise en route, une vraie master class d’Apple sur ce point. Pour le prix demandé, c’est un gros « oui ».

Les Beats Solo Buds sont disponibles sur Amazon , Fnac, Darty, Boulanger au prix de 89,95€