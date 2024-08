Apple TV+ diffuse aujourd’hui la bande-annonce de Midnight Family, sa nouvelle série en rapport avec le monde médical. La langue originale est l’espagnol et non l’anglais. Bien sûr, il y aura une version doublée (VF) disponible, ainsi que les sous-titres pour ceux qui veulent regarder en version originale.

Inspirée du documentaire du même nom, la série Midnight Family suit Marigaby Tamayo, une étudiante en médecine ambitieuse et douée le jour, qui passe ses nuits à sauver des vies dans une ville de Mexico tentaculaire, contrastée et fascinante, à bord de l’ambulance privée de sa famille. Avec son père Ramón, ses frères et sœurs Marcus et Julito, Marigaby sert une population de plusieurs millions d’habitants en s’attaquant à des urgences médicales extrêmes pour gagner sa vie.

La série présente une distribution et une équipe entièrement hispaniques avec Joaquín Cosío, Renata Vaca, Diego Calva, Renata Vaca et Diego Calva. On retrouve également Óscar Jaenada, José María de Tavira, Itzan Escamilla, Mariana Gómez, Dolores Heredia et Yalitza Aparicio.

Midnight Family aura le droit à 10 épisodes, avec les deux premiers qui seront disponibles sur Apple TV+ le 25 septembre. Les spectateurs retrouveront ensuite un nouvel épisode chaque mercredi, avec le dernier qui sera disponible le 20 novembre. Ce n’est pas présenté comme étant une mini-série. Il pourrait donc y avoir plusieurs saisons.