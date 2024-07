C’est au mois de mars de cette année qu‘Apple TV+ a décroché une série médicale en 10 épisodes intitulée Midnight Family. Ce programme entièrement tourné en espagnol (et avec des acteurs espagnols) a désormais une date de diffusion sur le service de streaming d’Apple, soit le 25 septembre prochain. La série complète sera disponible pour les abonnés le 20 novembre. Le pîtch de la série : « Marigaby (Renata Vaca) est étudiante en médecine le jour et, la nuit, elle sauve des vies avec sa famille, dans le milieu à haut risque des ambulances privées de la ville de Mexico. Alors que la pression de ces deux univers menace son équilibre, Marigaby fera tout son possible pour garder la tête hors de l’eau. » Bref, à priori une série à l’opposé de ce qu’a pu être Urgences, ce qui n’est pas forcément un mal…

Le casting est composé de Renata Vaca (Marigaby Tamayo), Joaquín Cosio (Ramón, le père de Marigaby), Sergio « Keko » Bautista (Bautista, l’un des deux frères de Marigaby Tamayo), et de Diego Calva (le second frère). Pas de traiter pour l’instant, mais une photo de la série (ci-dessus), qui donne plutôt bien la tonalité de l’ensemble.