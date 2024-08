Apple propose une mise à jour du firmware du casque Beats Studio Pro, qui passe de la version 2B68 à 2C301. Il y a une nouveauté au programme : le support du partage audio.

Comme l’a remarqué un utilisateur, le fait d’installer la mise à jour 2C301 sur le Beats Studio Pro ajoute le partage audio qui permet à deux personnes d’écouter de la musique depuis un iPhone ou iPad.

The Share Audio… option was not there on the old 2B68 firmware. pic.twitter.com/5xLX46lElP

— Jonathan Forsander (@jforsander) August 20, 2024