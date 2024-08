Sonos fait l’objet de plusieurs critiques depuis quelques mois avec le lancement de sa nouvelle application qui comprend une nouvelle interface et plusieurs problèmes. Une idée a été de revenir sur l’ancienne application afin de satisfaire les utilisateurs. Mais ce ne sera finalement pas possible.

Patrick Spence, le patron de Sonos, a annoncé la nouvelle sur Reddit :

Tout a été envisagé pour trouver le moyen le plus rapide de réparer vos systèmes. En fait, jusqu’à très récemment, j’espérais que nous pourrions relancer l’ancienne application (S2) comme alternative pour ceux d’entre vous qui ont des problèmes que nous n’avons pas encore résolus.

Le truc, bien sûr, c’est que Sonos n’est pas seulement l’application mobile, mais aussi le logiciel qui fonctionne sur vos haut-parleurs et dans le cloud. Au cours des mois qui ont suivi le lancement de la nouvelle application mobile, nous avons mis à jour le logiciel qui fonctionne sur nos haut-parleurs et dans le cloud, à tel point qu’aujourd’hui, S2 est moins fiable et moins stable que ce dont vous vous souvenez. Après avoir effectué des tests approfondis, nous avons conclu à contrecœur que relancer S2 aggraverait les problèmes, au lieu de les améliorer. Je suis sûr que cela vous déçoit. C’était le cas pour moi.

S’il y a une lueur d’espoir, c’est que nous nous efforçons de faire en sorte que le nouveau logiciel fonctionne correctement chez vous.