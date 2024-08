Procreate se range définitivement du côté des artistes (et non pas des experts en prompts). Le CEO de Procreate, James Cuda, a lâché sur X une salve bien sentie contre les Intelligence artificielles génératives (les fameux LLMs), un pique qui bien sûr vise les IA capables de produire des images à partir de simples prompts. « Je déteste vraiment « p-tain » les IA génératives » démarre le CEO, qui ajoute tout de go « Je n’aime pas ce qui arrive à l’industrie et je n’aime pas ce que cela fait aux artistes. Nous n’introduirons aucune IA générative dans nos produits » Et de conclure : « nos produits sont toujours designés et développés avec l’idée qu’un être humain créera quelque chose ». James Cuda se dit certain d’avoir fait le bon choix, alors même que de nombreux utilisateurs de Procreate réclamaient justement des fonctions d’IA au coeur de l’app. La réponse est claire: il faudra utiliser un autre outil graphique (par exemple Photoshop) pour bénéficier de telles fonctions.