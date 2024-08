Quels sont les services d’Apple les plus utilisés par les propriétaires d’iPhone, d’iPad, de Mac et d’autres produits ? Le premier service n’est autre que le stockage iCloud.

Selon une étude du cabinet CIRP, 64% des utilisateurs américains de produits Apple ont un abonnement payant à iCloud pour avoir davantage de stockage. Il est vrai qu’Apple pousse beaucoup ses utilisateurs à prendre un abonnement payant, étant donné que le stockage gratuit n’est que de 5 Go. Autant dire que ça ne suffit plus de nos jours, déjà que c’était assez tendu lors du lancement d’iCloud en 2011. S’ajoute à cela le fait que c’est 5 Go par compte et non par appareil.

Après le stockage iCloud, on retrouve Apple Music et sa part de 42%. Apple Podcasts est derrière avec 37%, suivi par Apple TV+ (32%), AppleCare pour iPad (35%), Apple News (27%) et AppleCare pour iPhone (17%).

CIRP ajoute :

L’ampleur de la concurrence explique en partie la réussite d’Apple dans le domaine des services individuels. Les utilisateurs d’iPhone sont invités à s’abonner lorsque leur sauvegarde et leur stockage de photos et d’autres données franchissent le seuil de la capacité gratuite à la capacité payante. Inversement, les acheteurs d’iPhone peuvent obtenir une extension de garantie auprès de nombreuses sources, y compris les opérateurs et les détaillants.

Pour rappel, Apple a annoncé un chiffre d’affaires des services de 24,21 milliards de dollars au précédent trimestre. Cela a représenté une hausse de 14,14% par rapport à la même période un an plus tôt.