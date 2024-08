Ce n’est pas parce que ce n’est pas (encore) disponible en Europe qu’il ne faut pas en parler : Apple vient d’informer (par mail) ses clients des prochaines modifications apportées aux conditions générales d‘Apple Cash, qui entreront en vigueur le 4 octobre prochain. Pour rappel, avec l’introduction d’iOS 18 et de watchOS 11, Apple lance une nouvelle fonctionnalité appelée Tap to Cash, permettant aux utilisateurs d’échanger de l’Apple Cash en personne en approchant leur iPhone ou Apple Watch d’un autre appareil.

Dans le cadre de cette mise à jour, une vérification d’identité sera désormais requise pour les transferts de pair à pair dépassant 500 dollars, y compris les transactions via Messages et Tap to Cash. Cette nouvelle contrainte vise à renforcer la sécurité, notamment pour les transactions en personne, et ne s’appliquera que lorsque les utilisateurs envoient de l’argent depuis leur solde Apple Cash ou une carte bancaire liée. De plus, Apple a ajouté le Vision Pro en tant qu’appareil pris en charge pour Apple Cash et a fixé une limite hebdomadaire de transfert de 10 000 dollars.