Avec iOS 18, Apple présente Tap to Cash, une nouvelle fonction qui permet d’envoyer et recevoir facilement de l’argent en approchant son iPhone d’un autre iPhone.

Tap to Cash permet d’envoyer ou de recevoir de l’argent sans la nécessité de partager votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Il suffit qu’une personne devant envoyer de l’argent définisse un montant. Une fois que c’est fait, elle approche son iPhone de l’iPhone du destinataire. Une connexion va alors s’effectuer en quelques instants. Le destinataire verra sur son téléphone le montant et peut alors accepter ou refuser le transfert.

Tap to Cash est une extension de la fonction Tap to Pay d’Apple et utilise la même fonctionnalité NFC. Selon Apple, son système permet aux utilisateurs de transférer de l’argent sans partager d’informations personnelles, ce qui garantit le respect de la vie privée.

Mais il y a une limite et pas des moindres : c’est pour le moment réservé aux États-Unis. En effet, le service dépend d’Apple Cash, un service qui est lui aussi uniquement disponible aux États-Unis et non à l’international. Cela fait des années maintenant qu’il existe et Apple ne dit rien concernant une potentielle sortie dans d’autres pays. Il ne faut donc pas s’attendre à voir Tap to Cash débarquer rapidement à l’international.

Apple précise qu’il faut être majeur pour recevoir ou envoyer de l’argent avec un compte Apple Cash.