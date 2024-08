La superbe série Pachinko se poursuit sur Apple TV+. La saison 2 de cette fresque familiale aussi épique que tragique vient de démarrer sur le service par abonnement d’Apple, et l’on ne peut que constater que la série reste sur un niveau de qualité globale assez stupéfiant. La mise en scène ultra léchée, la photographie digne d’une superproduction de Nolan, l’acting parfait, le sans faute n’est vraiment pas loin. Pachinko raconte « Les espoirs et les rêves de quatre générations d’une famille d’immigrés Coréens, alors qu’ils quittent leur pays et cherchent inlassablement à survivre, à s’épanouir et à prospérer. » [Spoiler] Sans déflorer la fin de la première saison, tout au moins peut-on dire que le premier épisode démarre à un haut niveau d’intensité : « La seconde Guerre Mondiale oblige Sunja (Kim Min-ha) à faire des choix dangereux pour que sa famille puisse survivre. Poussé à bout, Solomon (Jien Ha) décide de se battre ».



Le premier épisode de cette saison 2 est immédiatement disponible sur Apple TV+, et les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi.