Ce n’est pas une surprise : cette année, Apple prévoit d’intégrer l’objectif téléphoto Tetraprism, auparavant exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, aux deux modèles d’iPhone 16 Pro. Ce qui est nouveau, c’est que l’on connait désormais le nom du fournisseur qui produira ces nouveaux composants : LG Innotek fournira donc initialement les modules de zoom plié pour les deux modèles d’iPhone (dont le lancement serait prévu le 20 septembre prochain). Pour rappel, la technologie Tetraprism, avec sa structure en verre plié, permettra une plus longue focale avec des zooms optiques 5x et numériques 25x sur les iPhone 16 Pro et Pro Max.

Une fois les premiers stocks d’iPhone 16 Pro épuisés, soit vers la fin du quatrième trimestre 2024, Apple se tournerait alors vers des fournisseurs secondaires tels que Foxconn et Cowell pour produire les modules de zoom plié, l’objectif de cette diversification étant alors de réduire les coûts. En revanche, Sharp ne devrait pas fournir de modules caméra pour les modèles d’iPhone 16 Pro lancés cette année. Evidemment, ces « fuites » sont à prendre avec les pincettes d’usage, mais quand ces dernières se multiplient le doute est moins permis…