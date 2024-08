Plusieurs détails ont vu le jour concernant les capteurs photo qu’Apple proposera sur les iPhone 16 et 16 Pro. Il y a également quelques détails au sujet du nouveau bouton Capture.

Des améliorations pour les capteurs photo des iPhone 16

Selon AppleInsider, le capteur photo principal des iPhone 16 et 16 Plus sera identique à celui que l’on retrouve sur les iPhone 15, à savoir un modèle de 48 mégapixels et une ouverture de f/1.6. Il y aura par contre une amélioration au niveau du capteur ultra grand-angle avec une ouverture de f/2.2, contre f/2.4 sur l’iPhone 15. Cela permettra d’avoir de meilleures photos dans les zones peu éclairées.

Aussi, les iPhone 16 et 16 Plus supporteraient la photographie macro. C’est déjà possible avec les iPhone 15 Pro.

En ce qui concerne les iPhone 16 Pro et Pro Max, Apple resterait sur un capteur photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1.78. Par contre, l’iPhone 16 Pro adoptera le téléobjectif avec le système tétraprisme que l’on retrouve déjà sur l’iPhone 15 Pro Max. Cela permettra d’avoir un zoom x5, contre x3 actuellement.

D’autre part, les deux iPhone 16 Pro profiteront d’un meilleur capteur ultra grand-angle avec 48 mégapixels (contre 12 mégapixels sur la génération actuelle) et une ouverture de f/2.2 (contre f/2.4 aujourd’hui). Là encore, ce sera une bonne nouvelle pour les photos en basse lumière. De plus, il sera possible d’avoir des photos ProRaw en 48 mégapixels.

Toujours au niveau des iPhone 16 Pro, Apple proposera l’enregistrement de vidéos en 3K à 120 images par seconde, tout en proposant le support du Dolby Vision. Et Apple compte par ailleurs proposer un nouveau format d’image : JPEG-XL. Il rejoindra HEIF, JPEG, HEIF Max ProRaw et ProRAW Max.

Des détails sur le nouveau bouton Capture

Vient enfin le cas du bouton Capture. Les quatre iPhone 16 l’auront. Ce sera un bouton capacitif sur la tranche droite des téléphones. Il pourra uniquement être utilisé par les applications d’appareil photo (dont celles disponibles sur l’App Store). Il sera doté d’un système de pression à la force qui sera liée à une API pour les développeurs. Cela pourrait, par exemple, permettre de verrouiller l’exposition et la mise au point avant que vous n’appuyiez à fond sur le bouton pour prendre la photo.

Le fait de glisser le long du bouton capacitif permettra également d’effectuer différentes actions. Ce geste sera accompagné d’une API pour les développeurs. Et dernier point : il sera possible de définir une application d’appareil photo pour qu’un appui sur le bouton ouvre l’application en question.