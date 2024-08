La préco vient de tomber dans l’App Store et c’est une réelle surprise sachant que le jeu n’avait pas été annoncé par Netflix : SpongeBob : Bubble Pop est un jeu de type Bust-a-Move développé par Tic Toc Games et Nickelodeon et vu le genre, il ne faut pas s’attendre évidemment à une révolution (pour une fois qu’un jeu Netflix ne surclassera pas les nouveautés Apple Arcade, hum…). Le principe de gameplay est archi connu puisqu’il s’agit de lancer des boules colorées sur une grappe d’autres boules colorées. Si la boule lancée touche des boules de la même couleur, ces dernières sont éliminées de la zone de jeu. Le jeu se double d’un objectif secondaire ici, qui consiste à libérer des escargots de mer pour sauver Bikini Bottom.

Le joueur disposera en outre de boosters, pourra débloquer des cosmétiques pour Bob l’Eponge (via notamment une grue à pinces), etc. Bien sûr, Bob l’Eponge rencontrera des personnages clés de la série comme M. Krabs, Patrick, Carlo et bien plus encore. Du grand classique en somme pour ce type de jeu, mais la popularité de la franchise devrait faire le reste. SpongeBob : Bubble Pop sera disponible dans l’App Store le 17 septembre prochain, et bien entendu, il faudra disposer d’un abonnement Netflix actif pour en profiter.