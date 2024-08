Il y a du changement pour Snapchat : l’application du réseau social se met à jour pour supporter nativement l’iPad. La plateforme a pris son temps, étant donné que la version pour iPhone existe depuis 2011.

Les utilisateurs d’iPad pouvaient déjà profiter de l’application Snapchat sur leur tablette, mais l’expérience était moyenne. La raison est qu’ils avaient en réalité accès à l’application iPhone, mais sur leur écran plus grand. Aujourd’hui, ils ont le droit à une application optimisée.

Les notes pour la mise à jour 13.4.0.41 indiquent :

Snapchat est désormais disponible en version native pour l’iPad ! Cela signifie que l’application Snapchat remplira tout l’écran de votre iPad, ce qui vous permettra de capturer des Snaps dans une fenêtre plus grande et de voir plus d’ami·e·s sur les 2e et 4e onglets. C’est toujours la même application Snapchat, mais désormais en plein écran !

Selon les premiers retours, l’application Snapchat sur iPad peut uniquement être utilisée en mode portrait et non en mode paysage. Aussi, il y a de temps en temps des problèmes d’affichage. On va dire que c’est la première version et que les bugs peuvent exister. De futures mises à jour viendront corriger le tir.

Snapchat pour iPhone et iPad est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.