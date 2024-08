Généralement, les mises à jour des jeux iOS/iPadOS permettent de corriger des bugs ou d’améliorer les performances globales. Capacom vient de changer cette « règle »… et pas vraiment pour le meilleur. La dernière mise à jour de Capcom pour les versions iOS et iPadOS de Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village… a principalement introduit un DRM en ligne qui vérifie l’historique des achats à chaque lancement des jeux, rendant impossible leur utilisation hors ligne ! Ces titres ne sont donc plus jouables sans accès au réseau, ce qui est bien sûr une aberration pour des jeux solos et surtout un énorme downgrade par rapport à la situation antérieure.

Comme on peut s’en douter, cette mise à jour suscite d’énormes critiques sur les réseaux sociaux et a provoqué la colère des joueurs qui ont acheté plein pot (et presqu’au tarif des versions consoles) des titres qui ne sont désormais plus jouables hors ligne. Après un tel coup, Capcom vient sans doute d’affaiblir durablement son image de marque sur mobile, d’autant que l’éditeur ne s’est même pas excusé pour cette dégradation grossière de l’expérience utilisateur. Les DRMs sont déjà en soi un problème, mais si en plus ces derniers sont ajoutés après l’acte d’achat…