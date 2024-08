Parfois, il vaut mieux ne pas insister : la firme indienne Airtel vient d’abandonner son propre service de streaming Wynk Music et annonce dans la foulée un partenariat avec Apple pour proposer de nouvelles offres spéciales pour les utilisateurs d’iPhone en Inde. Ces offres incluent un accès à plusieurs services Apple dont Apple Music et Apple TV+ (un peu comme ce que fait Canal+, qui intègre les programmes Apple TV+ dans son propre bouquet de chaines), et seront incluses dans les forfaits Wi-Fi et postpayés premium d’Airtel. Cet accord profite aussi à Apple sur le marché indien des services média, Spotify et Amazon Music dominant largement le secteur dans le pays.

Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, Apple TV+, Sports et Beats : « Nous sommes ravis que les clients d’Airtel en Inde puissent bientôt profiter de tout le contenu incroyable disponible sur Apple TV+ et Apple Music. Avec notre catalogue en constante expansion de films, d’émissions de télévision et de musique de classe mondiale, nous savons qu’il y aura quelque chose pour tout le monde. »

La décision d’Airtel de s’associer à Apple est probablement motivée aussi par la demande croissante en Inde de contenus vidéos et musicaux de haute qualité. La transition vers les services Apple nécessitera en outre de transférer des millions de comptes d’utilisateurs de Wynk Music vers Apple Music, le tout assorti d’offres exclusives pour faire passer la pilule. Cela suffira t-il pour augmenter la part de marché d’Apple en Inde dans le secteur des services ?