Surprise : le director’s cut du film Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal est disponible sur Apple TV+, et ce dès maintenant. C’est disponible partout… sauf en France.

Napoléon dans sa version director’s cut comprend 48 minutes supplémentaires d’images qui n’ont jamais été vues auparavant. Joaquin Phoenix joue le rôle de l’empereur français et plonge dans les origines et l’ascension du chef militaire à travers le prisme de sa relation souvent volatile avec sa femme, Joséphine, interprétée par Vanessa Kirby.

Le director’s cut se concentre également sur l’histoire des origines de Joséphine, avec des costumes plus extravagants, de nouveaux décors plus grands que nature et la scène inédite de la bataille de Marengo, comme le promet Apple.

Le film, qui est sorti en novembre 2023 et a seulement généré 221 millions de dollars au box-office, couvre trois décennies de l’histoire européenne, alors que Napoléon triomphait des guerres révolutionnaires et devenait empereur des Français en 1804, avant de finir sa vie en exil.

Pas de disponibilité en France

Pourquoi Napoléon n’est-il pas disponible en France sur Apple TV+, que ce soit dans la version cinéma ou la version longue ? C’est lié à la chronologie des médias. Cette loi bien française impose un délai entre la sortie au cinéma et la sortie sur les autres supports (VOD, DVD, Blu-ray, streaming et télévision). En l’occurrence, le délai pour la sortie en streaming est de 17 mois. Ainsi, il faudra attendre avril 2025 pour l’avoir.

Il est vrai que la version longue n’a pas fait l’objet d’une sortie au cinéma, puisqu’elle débarque uniquement en streaming. Apple TV+ aurait techniquement pu justifier la sortie en France par ce montage différent. Mais ce n’est pourtant pas le cas.

Et pour les curieux, des doublages français et québécois sont disponibles pour la version longue sur Apple TV+, avec les sous-titres qui vont avec.