Quelles sont les personnes qui achètent le plus le Mac mini ? Une étude du cabinet CIRP s’est penchée sur le sujet et détaille les parts pour chaque catégorie d’âge.

Avant toute chose, il faut savoir que le Mac mini ne se vend pas beaucoup. Selon CIRP, il représente moins de 1% des ventes des Mac. Autant dire que c’est plus que léger. Mais Apple le conserve à son catalogue depuis 19 ans maintenant et va même le renouveler avec un modèle plus petit qui embarquera la puce M4.

Pour ce qui est de l’achat du Mac mini, la tranche d’âge la plus importante concerne les 25-34 ans qui représentent 28% des ventes. Il y a ensuite les 18-24 ans avec 24%, les 35-44 ans et les plus de 65 ans avec 17%, les 45-54 ans avec 8% et les 55-64 ans avec 6%.

Ainsi, 41% des acheteurs de Mac mini ont moins de 24 ans ou plus de 65 ans. Cette donnée est très différente de celle de tous les autres acheteurs de Mac de bureau (iMac, iMac Pro et Mac Pro), où les plus jeunes et les plus âgés ne représentent ensemble que 25% des acheteurs.

Pour les Mac portables (MacBook Air et Pro), ils s’adressent principalement à des utilisateurs plus jeunes, près des deux tiers d’entre eux ayant moins de 34 ans, et seulement 7% plus de 55 ans.

Le Mac mini est l’ordinateur d’Apple le moins cher de la gamme. Il débute à 699 euros pour le modèle incluant la puce M2.