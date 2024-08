L’Apple Vision Pro va bientôt disposer de l’accessoire qui lui manquait le plus : des manettes ! Les Surreal Touch sont des manettes 6DOF (6 degrés de liberté) et à retour haptique dont le design rappelle énormément celui des manettes du Meta Quest 3. Ces nouveaux contrôleurs disposent en outre de caméras/capteurs de localisation et peuvent donc connaitre leur position exacte dans l’espace sans nécessiter aucun autre soutien hardware (comme les caméras du casque Meta Quest par exemple). Les premiers essais effectués par un petit groupe d’influenceurs/youtubeurs se sont avérés particulièrement convaincants (notamment en termes de précision et de latence) et désormais, l’accessoire est proposé en financement participatif. 75 000 euros ont déjà été levés par ce biais (pour un objectif de financement de 45 000 euros), mais il reste encore 41 jours pour donner son obole…



Le Surreal Touch est déjà compatible avec de nombreux jeux SteamVR (Half Life Alyx, Beat Saber, etc.), et les développeurs peuvent facilement intégrer la prise en charge de l’accessoire lorsque leur titre est développé sous Swift, Unreal Engine ou Unity.



Pour participer au financement et recevoir du même coup les manettes Surreal Touch, il faut au moins verser 250 euros, sachant que le prix public du contrôleur sera de 370 euros environ. Les livraisons (pour les contributeurs toujours) devraient démarrer avant la fin de l’année.