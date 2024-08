DuckDuckGo annonce que le code source de navigateur pour macOS est désormais accessible pour tout le monde. Cela s’ajoute à d’autres applications, dont les applications mobiles.

DuckDuckGo indique :

Chez DuckDuckGo, nous nous engageons à mettre à disposition le code source et les données de bon nombre de nos applications et fonctionnalités sous licence libre. Nous sommes heureux d’ajouter notre navigateur Mac à cette liste, qui comprend déjà nos applications mobiles, l’ensemble de données Tracker Radar, et bien plus encore. Notre navigateur Windows est le prochain à voir le jour.